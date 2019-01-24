Caută articole
Tag: blocat
Articole cu eticheta "blocat"
6 mar. 2026, 08:28
Actualitate
Avionul cu elevii blocați în Dubai ajunge azi în România
22 feb. 2026, 09:36
Actualitate
Iarna a blocat România. Drumuri închise, zeci de camioane în așteptare și haos pe aeroporturi
8 mar. 2023, 10:36
Actualitate
Medicii de familie reclamă sistemul informatic „perimat” al CNAS: E blocat accesul pacienților la servicii - Probleme cu rețetele
30 ian. 2023, 08:35
Actualitate
Ce trebuie să faci dacă rămâi blocat cu mașina pe câmp, în plină iarnă
24 ian. 2019, 17:03
Social
Partidul Realitatea, blocat de actuala putere!