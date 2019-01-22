Caută articole
3 apr. 2024, 21:33
Actualitate
Angajații din muzeele și bibliotecile publice intră în grevă japoneză
29 oct. 2019, 08:48
Actualitate
Petrecere de Halloween la Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba
24 oct. 2019, 08:51
Actualitate
„Despre curaj și lașitate” este tema lunii octombrie a Seratelor Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
1 oct. 2019, 14:42
Actualitate
Biblioteca Județeană prezintă un proiect pentru iubitorii de călătorii
24 sept. 2019, 15:11
Actualitate
Personalitățile culturale din zona Aiud sărbătorite la Cafeneaua Culturală Aniversară
24 sept. 2019, 09:46
Actualitate
O nouă întâlnire a „SF, Fantasy & Horror Club Alba”
18 sept. 2019, 10:39
Actualitate
Eveline Păuna lansează la Alba Iulia cartea „Femeia la 30 de ani”
6 sept. 2019, 10:15
Actualitate
Atelier de parenting la Biblioteca Județeană Alba
4 sept. 2019, 14:44
Actualitate
Proiectul English 4 Kids merge mai departe
28 aug. 2019, 08:15
Actualitate
O nouă întâlnire a cercului de scriere "Verbum"
22 aug. 2019, 10:07
Actualitate
Cerc de cultură generală pentru copii la biblioteca județeană
23 iul. 2019, 08:19
Actualitate
La Biblioteca Județeană Alba proiectul „Verbum” merge mai departe
18 iul. 2019, 08:29
Actualitate
Sunetul copilăriei răsună la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
15 iul. 2019, 09:32
Actualitate
Activităţi ludice şi de creativitate pentru copii în luna iulie la Biblioteca Judeţeană Alba
27 iun. 2019, 09:52
Actualitate
BIBLIOVACANȚA – activități creative și recreative destinate copiilor
22 apr. 2019, 10:48
Actualitate
Ziua Bibliotecarilor din România sărbătorită în Lancrăm
29 mar. 2019, 08:50
Actualitate
Seratele lunii martie la Biblioteca Județeană Alba
27 mar. 2019, 11:57
Actualitate
Întâlnirea lunii martie a cercului de scriere creativă Verbum
26 mar. 2019, 09:20
Actualitate
Miercuri are loc o nouă întâlnire a clubului de carte
21 mar. 2019, 15:55
Actualitate
BebeBiblioteca, un nou proiect al Bibliotecii Județene
21 mar. 2019, 10:45
Actualitate
Descoperă biblioteca-un proiect propus de Biblioteca Județeană
11 mar. 2019, 09:14
Actualitate
Istoricul Mihai Octavian Groza lansează două cărți
9 mar. 2019, 08:20
Actualitate
Un nou proiect la Biblioteca Judeţeană Alba
4 mar. 2019, 16:15
Actualitate
,,Moda dintotdeauna” - expoziție la Biblioteca Județeană
28 feb. 2019, 10:34
Actualitate
,,Verbum”, din nou la întâlnirea cu creatorii
26 feb. 2019, 14:47
Actualitate
O nouă întâlnire a clubului de carte
6 feb. 2019, 09:03
Actualitate
Două cărți cu subiect istoric vor fi lansate la Biblioteca Județeană
30 ian. 2019, 11:25
Actualitate
Cercul de scriere creativă VERBUM își reia activitatea
30 ian. 2019, 08:53
Actualitate
Prima întâlnire din acest an a clubului LecturAlba
22 ian. 2019, 22:52
Actualitate
Libertatea. Idei în dialog la Seratele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
