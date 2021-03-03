Caută articole
Tag: beatrice mahler
Articole cu eticheta "beatrice mahler"
11 dec. 2024, 08:24
Actualitate
BEATRICE MAHLER: ”HAOSUL SAU BOALA X - O NOUĂ AMENINȚARE GLOBALĂ”
19 sept. 2023, 09:22
Actualitate
Medicul Beatrice Mahler trage un semnal de alarmă: Țigările electronice pot provoca forme de pneumonie care ar putea duce la internare în spital
21 mar. 2022, 08:36
Actualitate
Beatrice Mahler: „Pandemia nu s-a încheiat. Europa de Vest se pregătește pentru intrarea într-un nou val pandemic”
3 mar. 2021, 07:49
Actualitate
Beatrice Mahler: România este în valul trei. Sunt familii întregi internate, cu forme severe. Pacienții cei mai tineri au 20 de ani