Bacalaureat 2022
Bacalaureat 2022
Articole cu eticheta "Bacalaureat 2022"
1 iul. 2022, 08:56
Actualitate
Astăzi se afișează rezultatele finale la examenul de Bacalaureat
27 iun. 2022, 10:34
Actualitate
Rata de promovare la Bacalaureat, înainte de contestații, este de 73%
26 iun. 2022, 11:04
Actualitate
Emoții pentru elevi: Rezultatele la Bacalaureat 2022 vor fi afișate luni. Când se depun contestațiile
23 iun. 2022, 08:29
Actualitate
Rezultate Evaluarea Națională 2022 - Unde se afișează notele elevilor la Evaluarea Națională
20 iun. 2022, 08:24
Actualitate
Bacalaureat 2022 - Proba scrisă la Limba și literatura română
6 iun. 2022, 08:48
Actualitate
Bacalaureat 2022. Probele de evaluare a competenţelor încep astăzi