baba vanga
Articole cu eticheta "baba vanga"
17 ian. 2023, 07:59
Actualitate
Profeții vechi și noi. Se vor adeveri în 2023?
29 nov. 2022, 10:31
Actualitate
Baba Vanga. Cadourile pe care să NU le primești niciodată - aduc lacrimi și necazuri
23 nov. 2022, 10:50
Actualitate
Baba Vanga, profeții terifiante pentru 2023 - explozie NUCLEARĂ, uz de arme biologice. Influența "Dragonului roșu", tot mai mare
14 feb. 2022, 08:05
Actualitate
Baba Vanga: Cadourile pe care să NU le primeşti niciodată. Aduc numai lacrimi și nenorociri
20 dec. 2021, 10:36
Actualitate
Baba Vanga, profeții tulburătoare pentru 2022: O nouă pandemie. Ce e mai rău abia acum începe