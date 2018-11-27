Caută articole
Schimba tema
Ultimele știri
Actualitate
Politica
Economie
Social
Sanatate
Sport
Acasă
Etichete
Etichete care încep cu A
Augustin Lazăr
Tag: Augustin Lazăr
Toate etichetele
Articole cu eticheta "Augustin Lazăr"
6 nov. 2019, 18:55
Actualitate
Augustin Lazăr a PIERDUT procesul cu Ministerul Justiției
23 apr. 2019, 15:39
Actualitate
Curtea de Apel Alba Iulia amână decizia în dosarul Lazăr - Ministerul Justiţiei
2 apr. 2019, 14:03
Actualitate
O nouă amânare în dosarul lui Augustin Lazăr de la Curtea de Apel Alba Iulia. Procurorul general solicită suspendarea procedurii de revocare din funcție
19 mar. 2019, 11:26
Actualitate
Procesul lui Lazăr împotriva Ministerului Justiției amânat la Curtea de Apel Alba Iulia
4 mar. 2019, 14:19
Actualitate
Dosarul în care Augustin Lazăr a dat în judecată Ministerul Justiției s-a reîntors la CA Alba Iulia
27 nov. 2018, 18:13
Actualitate
Procesul lui Augustin Lazăr a fost mutat la București