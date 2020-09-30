Caută articole
10 iun. 2025, 17:57
Actualitate
DE CE A FOST INTERNAT ION ILIESCU. PRECIZĂRILE SRI
10 iun. 2025, 15:49
Actualitate
ION ILIESCU ESTE INTERNAT ÎN SECȚIA ATI A SPITALULUI SRI
9 nov. 2021, 13:20
Actualitate
ATI: Patru paturi libere pentru pacienții Covid-19
30 oct. 2021, 13:36
Actualitate
Mărturii cutremurătoare de pe patul din spital - Durere, disperare și teamă, simțite de pacienții Covid-19 din secțiile ATI
11 oct. 2021, 13:44
Actualitate
Pompierii vor verifica din 3 în 3 ore secțiile ATI
9 oct. 2021, 13:25
Actualitate
Bilanț coronavirus - 9 octombrie. Record de pacienți internați la ATI-COVID
4 oct. 2021, 14:01
Actualitate
Peste 400 de copii infectați cu COVID-19, în România. Aproximativ 95% dintre ei, INTERNAȚI în spitale. Câți sunt la ATI
4 oct. 2021, 13:21
Actualitate
Doar 3 paturi ATI pentru pacienții bolnavi de COVID-19 sunt libere
22 sept. 2021, 14:10
Actualitate
Doar 32 de paturi ATI mai sunt libere, în toată ţara, pentru pacienţii COVID
22 sept. 2021, 11:04
Actualitate
Anunțul alarmant al ministrului Cseke Attila, după EXPLOZIA infectărilor COVID-19: Paturile ATI nu sunt suficiente
9 sept. 2021, 13:35
Actualitate
Coronavirus România: 2.226 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2
18 iun. 2021, 13:46
Actualitate
Raporta COVID-19, de astăzi. Din nou sunt raportate zeci de decese din perioade anterioare
15 nov. 2020, 12:55
Actualitate
De luni încep controalele DRASTICE în toate secțiile ATI din țară
9 nov. 2020, 13:26
Actualitate
COVID-19. 3.240 de noi cazuri, în ultimele 24 de ore, din doar 11.445 de teste (28,3%)! 130 de pacienți au decedat!
6 nov. 2020, 13:26
Actualitate
Bilanț coronavirus România, 6 noiembrie: 10.260 cazuri noi și 123 de decese
4 nov. 2020, 13:50
Actualitate
RECORD de cazuri noi de CoVid-19: 8.651! Vezi situația în județul tău
3 nov. 2020, 13:19
Actualitate
Bilanț coronavirus 3 noiembrie. RECORD ABSOLUT: 7.733 de cazuri noi
29 oct. 2020, 13:06
Actualitate
Bilanț coronavirus: 6.481 cazuri noi de persoane infectate Vezi situația pe fiecare județ
28 oct. 2020, 13:20
Actualitate
Bilanț coronavirus 28 octombrie: 5.343 de cazuri noi și 107 decese
27 oct. 2020, 13:16
Actualitate
Bilanț coronavirus 27 octombrie: 4.724 de noi cazuri și 104 decese
22 oct. 2020, 13:06
Actualitate
Bilanț coronavirus în România: 4.902 cazuri noi și 98 de decese
21 oct. 2020, 12:55
Actualitate
Bilanț coronavirus 21 octombrie: 4.848 cazuri noi și 69 de decese
19 oct. 2020, 14:21
Actualitate
2.466 de noi cazuri de coronavirus, în țară. Incidența infectărilor, pe județe
16 oct. 2020, 13:47
Actualitate
Bilanț coronavirus 16 octombrie: 4.026 noi cazuri de infectare și 75 de decese
15 oct. 2020, 13:15
Actualitate
Bilanț coronavirus 15 octombrie: 4.013 cazuri noi și 73 de decese
13 oct. 2020, 13:35
Actualitate
Bilanț coronavirus 13 octombrie: 3.109 cazuri noi și 68 de decese
9 oct. 2020, 13:07
Actualitate
Bilanț coronavirus 9 octombrie - 3.186 de cazuri noi și 52 de decese
5 oct. 2020, 13:26
Actualitate
Raportare COVID-19- Situația cazurilor pe județe
2 oct. 2020, 13:20
Actualitate
Bilanț coronavirus 2 octombrie: 2.343 cazuri noi și 53 de decese
30 sept. 2020, 13:26
Actualitate
RECORD DE INFECTĂRI cu SARS CoV-2: 2.158! Vezi situația în județul tău
