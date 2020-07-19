Caută articole
Schimba tema
Ultimele știri
Actualitate
Politica
Economie
Social
Sanatate
Sport
Acasă
Etichete
Etichete care încep cu A
atentionare meteo
Tag: atentionare meteo
Toate etichetele
Articole cu eticheta "atentionare meteo"
11 mar. 2025, 10:28
Actualitate
COD GALBEN DE VÂNT PUTERNIC
29 iul. 2023, 07:20
Actualitate
Cum va fi vremea în acest weekend
16 ian. 2023, 10:49
Actualitate
Atenționare meteo de vreme severă: Cod galben de vijelii, precipitații și viscol la munte - HARTA
23 nov. 2022, 09:56
Actualitate
Vremea 23 noiembrie - Cod galben de vânt puternic - Vreme rece în nordul Moldovei, maxime de doar 2 grade Celsius
26 nov. 2021, 11:11
Actualitate
Atenționare COD GALBEN de ninsori viscolite la munte și intensificări ale vântului
17 mai 2021, 14:23
Actualitate
Atenționare meteo de vânt puternic și ploi, în toată țara!
3 feb. 2021, 14:07
Actualitate
Vânt puternic în mai multe județe din țară
13 oct. 2020, 10:43
Actualitate
Atenționări meteo în țara noastră, începând de la această oră
15 aug. 2020, 10:05
Actualitate
Se întorc furtunile! Vezi zonele vizate!
6 aug. 2020, 11:19
Actualitate
ANM: Vreme caniculară în sudul şi estul ţării, până sâmbătă
30 iul. 2020, 12:26
Actualitate
Mai multe județe din țară sub avertizare COD GALBEN de furtuni
26 iul. 2020, 13:12
Actualitate
Atenționare meteo! Vreme severă în România, începând de duminică seara
19 iul. 2020, 11:16
Actualitate
Cod PORTOCALIU de ploi și vijelii