atentionare mae
Tag: atentionare mae
Articole cu eticheta "atentionare mae"
25 sept. 2025, 08:33
Actualitate
MAE: ATENȚIONARE DE CĂLĂTORIE PENTRU PORTUGALIA
30 iul. 2025, 12:59
Actualitate
AVERTISMENT DE TSUNAMI ÎN SUA: MAE INFORMEAZĂ CETĂȚENII ROMÂNI AFLAȚI ÎN ZONELE AFECTATE
30 apr. 2025, 08:40
Actualitate
ATENȚIONARE DE CĂLĂTORIE PENTRU BULGARIA: TIMPI MARI DE AȘTEPTARE LA PODUL RUSE-GIURGIU
11 sept. 2024, 11:32
Actualitate
TRAVERSAREA DUNĂRII CU FERIBOTUL PE LA ORYAHOVO-BECHET, SUSPENDATĂ. ATENȚIONARE MAE
14 mai 2022, 09:35
Actualitate
Atenționare de călătorie transmisă de MAE: Perioada de efectuare a controalelor la frontiera de stat a Suediei, PRELUNGITĂ