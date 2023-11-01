Caută articole
atentionare calatorie franta
Tag: atentionare calatorie franta
Articole cu eticheta "atentionare calatorie franta"
2 oct. 2025, 08:23
Actualitate
MAE: ATENȚIONARE DE CĂLĂTORIE PENTRU FRANȚA
26 mar. 2024, 08:28
Actualitate
Franța a ridicat nivelul de alertă teroristă, după atacul de la Moscova - atenționare MAE
1 nov. 2023, 10:04
Actualitate
MAE, atenționare de călătorie în Franța - Circulația mai multor trenuri va fi oprită