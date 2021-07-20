Caută articole
Schimba tema
Ultimele știri
Actualitate
Politica
Economie
Social
Sanatate
Sport
Acasă
Etichete
Etichete care încep cu A
atentionare calatorie
Tag: atentionare calatorie
Toate etichetele
Articole cu eticheta "atentionare calatorie"
2 oct. 2025, 08:23
Actualitate
MAE: ATENȚIONARE DE CĂLĂTORIE PENTRU FRANȚA
19 iun. 2025, 22:38
Actualitate
MAE, ATENȚIONARE DE CĂLĂTORIE PENTRU ROMÂNII CARE MERG ÎN ITALIA: GREVĂ NAȚIONALĂ VA AFECTA TRANSPORTUL PUBLIC
5 mar. 2025, 08:08
Actualitate
MAE A EMIS O ATENȚIONARE DE CĂLĂTORIE PENTRU SPANIA
24 ian. 2025, 08:59
Actualitate
MAE: ATENȚIONARE DE CĂLĂTORIE ÎN SCOȚIA ȘI IRLANDA DE NORD
13 ian. 2025, 08:55
Actualitate
MAE: ATENȚIONARE DE CĂLĂTORIE ÎN REPUBLICA MACEDONIA DE NORD
13 feb. 2024, 08:56
Actualitate
Avertisment MAE pentru românii care pleacă din țară. Ce este "MALARIA de import" și care sunt riscurile?
15 mar. 2022, 08:58
Actualitate
MAE, atenţionare de călătorie pentru Spania. Grevă de proporții în transport
20 iul. 2021, 10:15
Actualitate
Atenționare de călătorie pentru Spania. Caniculă, furtuni și ploi torențiale