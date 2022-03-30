Caută articole
atentat terorist
Tag: atentat terorist
Articole cu eticheta "atentat terorist"
11 sept. 2024, 09:09
Actualitate
23 DE ANI DE LA ATACUL TERORIST DE LA 11 SEPTEMBRIE 2001
17 nov. 2022, 08:55
Actualitate
Au apărut imagini cu femeia care a plasat bomba în Istanbul - Ce au surprins camerele de supraveghere înainte de atac
14 nov. 2022, 08:38
Actualitate
Atentat terorist la Istanbul, soldat cu cel puțin 6 morți și 81 de răniți! Recep Erdogan: "Autorii vor fi pedepsiți"
18 apr. 2022, 07:49
Actualitate
Gruparea Stat Islamic amenință cu atentate teroriste în Europa - Avertismentul grav
30 mar. 2022, 09:21
Actualitate
Israel. Atac terorist la Tel Aviv. Un bărbat înarmat cu o pușcă de asalt a deschis focul asupra trecătorilor.