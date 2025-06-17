Caută articole
Schimba tema
Ultimele știri
Actualitate
Politica
Economie
Social
Sanatate
Sport
Acasă
Etichete
Etichete care încep cu A
atac rachete
Tag: atac rachete
Toate etichetele
Articole cu eticheta "atac rachete"
19 iun. 2025, 09:24
Actualitate
UN SPITAL ISRAELIAN, LOVIT ÎNTR-UN NOU ATAC CU RACHETE LANSAT DE IRAN
18 iun. 2025, 09:04
Actualitate
GARDIENII REVOLUȚIEI AFIRMĂ CĂ IRANUL A LANSAT RACHETE SUPERSONICE ASUPRA ISRAELULUI
17 iun. 2025, 09:32
Actualitate
IRANUL A LANSAT UN NOU ATAC CU RACHETE ASUPRA ISRAELULUI. EXPLOZII PUTERNICE LA TEL AVIV ȘI IERUSALIM