Tag: astrazeneca
Articole cu eticheta "astrazeneca"
17 nov. 2021, 10:13
Actualitate
Se oprește vaccinarea anti-COVID-19 cu AstraZeneca, în România
16 apr. 2021, 12:40
Actualitate
Premierul Florin Cîțu: Transformăm centre AstraZeneca în centre Pfizer. Am ajuns la capacitatea 115.000 doze/zi
7 apr. 2021, 16:30
Actualitate
Ediție specială „Legile Puterii”, cu Alexandra Păcuraru
7 apr. 2021, 12:53
Actualitate
Anunţ oficial despre „riscul de trombocitopenie şi de tulburări de coagulare“ la vaccinul AstraZeneca
9 mar. 2021, 12:22
Actualitate
Diferențele dintre Pfizer, Moderna și AstraZeneca
8 mar. 2021, 15:54
Actualitate
Nu mai există restricții de vârstă pentru vaccinul AstraZeneca!
7 feb. 2021, 11:06
Actualitate
81.600 de doze din vaccinul AstraZeneca au ajuns la Institutul Cantacuzino din Capitală. Când va începe vaccinarea