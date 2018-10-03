Caută articole
6 aug. 2019, 11:19
Actualitate
Un nou proiect derulat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
27 oct. 2018, 09:27
Sport
În 4 noiembrie va debuta faza grupelor a Cupei Satelor
21 oct. 2018, 17:16
Sport
Moment de reculegere în memoria lui Ilie Balaci la meciurile organizate de AJF Alba
15 oct. 2018, 18:05
Sport
AFC Unirea 1924 Alba Iulia, CSȘ Blaj și ACF Metalurgistul Cugir 1939 s-au calificat la faza regională a Ligii Elitelor U15
3 oct. 2018, 18:09
Actualitate
622 de copii implicați în Programul „Prevenirea abandonului școlar”