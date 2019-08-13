Caută articole
Articole cu eticheta "arma"
11 mar. 2026, 12:41
Munca de acasă devine „armă strategică”, în Asia
29 nov. 2025, 12:25
Anchetă la Strasbourg! S-a găsit un pistol şi muniţie în tufişuri, în apropiere de Târgul de Crăciun
7 oct. 2022, 11:29
Băut la volan și cu o armă de vânătoare deținută ilegal în portbagaj
20 mar. 2022, 08:26
Un individ a intrat într-o unitate militară din Mamaia, a dezarmat soldatul care era de pază și a furat o armă cu muniție
29 aug. 2019, 12:42
Un tânăr a adus în România o armă de vânătoare în mod ilegal
13 aug. 2019, 12:14
Percheziții: Polițiștii din Alba au găsit bani, țigări de contrabandă și o armă