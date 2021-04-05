Caută articole
arhitect sef
Articole cu eticheta "arhitect sef"
2 iul. 2021, 10:49
Actualitate
Problema lipsei arhitecților șefi, deblocată de Guvern
17 mai 2021, 11:48
Actualitate
Alexandru Damian, noul arhitect șef al municipiului Alba Iulia
5 apr. 2021, 10:30
Actualitate
Ministerul Dezvoltării deblochează problema lipsei arhitecților șefi din localități