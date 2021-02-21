Caută articole
3 feb. 2023, 11:03
Actualitate
ANL a recepţionat 20 de locuinţe pentru tineri în orașul Cugir
26 oct. 2021, 11:27
Actualitate
Cseke Attila: Guvernul a aprobat normele metodologice pentru legea care reglementează prețul locuințelor ANL
25 iun. 2021, 11:56
Actualitate
Prețurile locuințelor ANL vor scădea la nivelul celor din 2019
21 feb. 2021, 13:54
Actualitate
ANL : 56 de locuinţe de serviciu sunt finalizate, iar 362 se află în execuţie efectivă