Tag: aniversare
Articole cu eticheta "aniversare"
13 sept. 2019, 09:36
Actualitate
Școala de Arte și Meșteșuguri din Alba la Semicentenar
20 aug. 2019, 08:37
Actualitate
Ana Olaru – o viață cât un centenar
6 dec. 2018, 09:28
Actualitate
Așezământul social „Sfânta Varvara” Baia de Arieș a împlinit 16 ani de activitate
18 nov. 2018, 15:49
Actualitate
Aşezământul Social „Sfântul Vasile cel Mare” din Alba Iulia aniversează 15 ani de la înființare
2 nov. 2018, 07:57
Actualitate
Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul” – 99 de ani de existenţă
18 sept. 2018, 15:25
Actualitate
66 de ani de Teatru Prichindel, cu Pasărea Măiastră