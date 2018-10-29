Caută articole
Schimba tema
Ultimele știri
Actualitate
Politica
Economie
Social
Sanatate
Sport
Acasă
Etichete
Etichete care încep cu A
angajate
Tag: angajate
Toate etichetele
Articole cu eticheta "angajate"
23 oct. 2019, 11:01
Actualitate
Numărul persoanelor angajate prin intermediul AJOFM Alba
25 iul. 2019, 08:25
Actualitate
3260 persoane angajate prin intermediul AJOFM Alba
29 mar. 2019, 09:11
Actualitate
977 persoane angajate prin AJOFM Alba în primele luni din 2019
29 ian. 2019, 09:39
Actualitate
Peste 6000 de persoane angajate prin intermediul AJOFM Alba
29 oct. 2018, 13:36
Actualitate
4726 persoane au fost angajate prin intermediul AJOFM Alba