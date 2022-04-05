Caută articole
Tag: an scolar 2022 2023
3 sept. 2022, 10:15
Actualitate
Vacanțe în anul școlar 2022-2023. Când au elevii zile libere
29 aug. 2022, 14:25
Actualitate
Modificări importante pentru anul școlar 2022-2023. Anunțul ministrului Sorin Cîmpeanu
13 iul. 2022, 10:21
Actualitate
Materiile la care elevii NU mai primesc note, de anul viitor - anunțul ministrului Educației
5 apr. 2022, 08:15
Actualitate
Structura anului școlar 2022-2023. Programarea cursurilor și a vacanțelor, publicată în Monitorul Oficial