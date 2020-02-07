Caută articole
an scolar 2020-2021
18 mar. 2021, 08:37
Actualitate
Sorin Cîmpeanu: Tezele școlare rămân suspendate în anul 2020-2021
7 sept. 2020, 22:42
Actualitate
Ce școli vor fi deschise doar online: HARTA scenariilor pentru începerea noului an școlar, pe județe
25 aug. 2020, 10:26
Actualitate
Început de an școlar plin de INCERTITUDINI
5 aug. 2020, 19:53
Actualitate
Președintele Iohannis anunță că școala va începe în 14 septembrie. ”Majoritatea elevilor vor merge fizic la clasă”
29 iul. 2020, 15:02
Actualitate
Premierul Orban despre deschiderea școlilor: Totul depinde de evoluţia situaţiei epidemiologice
21 iul. 2020, 08:39
Actualitate
Nelu Tătaru: NU este necesară amânarea anului școlar, din cauza epidemiei de COVID-19
11 iul. 2020, 20:55
Actualitate
Raluca Turcan - Ce se întâmplă cu școala din toamnă: "Predarea online trebuie să devină o obișnuință"
7 feb. 2020, 10:54
Social
Structura anului școlar 2020-2021 a fost publicată în Monitorul Oficial: Școala începe pe 14 septembrie 2020, iar în semestrul II sunt două vacanțe de Paște