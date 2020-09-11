Caută articole
Articole cu eticheta "America"
27 ian. 2026, 09:27
Politica
Trump face un pas înapoi la Minneapolis
10 ian. 2026, 11:04
Politica
”Nu vrem să fim americani”, afirmă partidele politice din parlamentul Groenlandei
10 ian. 2026, 10:54
Politica
Cine este noul șef al globaliștilor de la Davos. Figură controversată în politică și afaceri
6 ian. 2026, 16:23
Social
Front comun european pentru Danemarca: liderii UE resping pretențiile lui Trump asupra Groenlandei
29 dec. 2025, 16:48
Social
Moment istoric în războiul din Ucraina! Zelenski ar putea vorbi direct cu Putin pentru prima dată în ultimii 5 ani
29 dec. 2025, 16:19
Social
Colosul american al industriei de apărare vine în România: tehnologie militară de ultimă generație pentru Armata Română
28 dec. 2025, 08:47
Social
Trump și Zelenski, față în față la Mar-a-Lago pentru planul de pace. Ce urmărește Kievul și mesajele dure transmise de Rusia
15 dec. 2025, 15:44
Social
Ucrainenii spun „nu” păcii cu prețul teritoriului: concesiile cerute de Rusia, respinse masiv de populație
12 dec. 2025, 16:32
Social
Ucraina, la un pas de aderarea la UE până în 2027? Zelenski: „Depindem de europeni și americani”
11 dec. 2025, 21:18
Social
Planul de pace al lui Trump, comparat cu Yalta: ce înțelegeri se pregătesc cu Rusia
3 dec. 2025, 15:16
Social
Întâlnirea Zelenski – emisarii lui Trump, anulată după vizita lor la Putin. Ce susține Kremlinul că au promis americanii
26 nov. 2025, 17:59
Social
Șefa Comisiei Europene, critică dur Kremlinul: „Rusia nu are intenții reale de negocieri”
25 nov. 2025, 16:19
Social
Ucraina dă undă verde planului de pace al lui Trump, dar Zelenski avertizează: „Mai avem mult de lucru”
25 nov. 2025, 15:30
Social
Kievul și Washingtonul, acord de principiu asupra termenilor esențiali ai planului de pace
21 nov. 2025, 16:04
Social
Washingtonul pune presiune pe Kiev: ajutorul militar, condiționat de acceptarea planului de pace
13 nov. 2025, 20:04
Actualitate
Gata cu criza din SUA. Trump a semnat legea care oprește cel mai lung blocaj din istorie.
1 aug. 2025, 09:54
Actualitate
NICUȘOR DAN A FOST INVITAT DE DONALD TRUMP ÎNTR-O VIZITĂ OFICIALĂ ÎN SUA
2 iul. 2025, 19:59
Actualitate
ROMÂNIA RĂMÂNE CANDIDATĂ LA VISA WAIVER. DIPLOMAT SUA: „SUNT OPTIMIST CĂ VA INTRA ÎN PROGRAM”
28 mai 2025, 10:11
Politica
DONALD TRUMP L-A SUNAT PE NICUȘOR DAN
3 apr. 2025, 09:14
Actualitate
VON DER LEYEN, DESPRE TARIFELE ANUNȚATE DE TRUMP: ECONOMIA GLOBALĂ VA AVEA DE SUFERIT
21 mar. 2025, 08:33
Actualitate
AMERICANII AMÂNĂ INTRAREA ROMÂNILOR FĂRĂ VIZĂ ÎN SUA. MAE SPUNE CĂ NU EXISTĂ NICIO COMUNICARE OFICIALĂ DE LA WASHINGTON
28 sept. 2023, 08:43
Actualitate
Data de la care românii vor putea călători fără viză în SUA
16 mar. 2023, 11:42
Actualitate
Fără vize în SUA. Proiect privind susţinerea admiterii României în programul Visa Waver, introdus în Senatul SUA
13 mar. 2023, 07:39
Actualitate
Cutremur economic în întreaga lume după căderea unei bănci americane - Ședință secretă în SUA - Se pregătesc măsuri drastice
18 feb. 2023, 11:11
Actualitate
Aspecte hilare ale isteriei baloanelor-spion: O „chinezărie” de 12 dolari, distrusă cu o rachetă de 400.000 de dolari
11 sept. 2020, 13:36
Actualitate
SUA: 19 ani de la atentatele din 11 septembrie