Articole cu eticheta "alocatii"
7 apr. 2025, 10:27
Economie
ALOCAŢIILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI AJUTOARELE SOCIALE, PLĂTITE ÎNAINTE DE PAŞTI
29 dec. 2022, 09:17
Actualitate
Salariul minim, punctul de pensie și alocațiile, majorate de la 1 ianuarie 2023
16 dec. 2021, 10:11
Actualitate
Guvernul a aprobat majorarea alocației de stat pentru copii și acordarea celei de-a 13-a indemnizaţii pentru persoanele cu dizabilităţi
19 nov. 2021, 11:49
Actualitate
Cu cât vor crește alocațiile de stat pentru copii și salariul minim pe economie la 1 ianuarie 2022
23 aug. 2021, 10:39
Actualitate
Românii care lucrează legal în UE pot încasa alocații europene pentru copii. Care sunt pașii
24 iun. 2021, 12:43
Actualitate
Decizie de ULTIM MOMENT a Guvernului: Alocația pentru copii va fi majorată cu 20% de la 1 ianuarie
16 iun. 2021, 14:08
Actualitate
Dan Barna: Creșterea alocațiilor cu 20% de la 1 ianuarie va fi făcută prin OUG
15 iun. 2021, 11:16
Actualitate
Premieră în România: UDMR propune o diferenţiere a alocaţiilor pentru copii în funcţie de veniturile familiilor
8 iun. 2021, 09:58
Actualitate
Ludovic Orban anunţă oficial: Alocaţiile NU cresc de la 1 iulie
8 iun. 2021, 08:57
Politica
Deputatul liberal Florin Roman: ”Mulţi din zona rurală fac mulţi copii şi alocaţia devine principala formă de sursă de venit a familiei”
27 ian. 2021, 23:26
Actualitate
Raluca Turcan: „Alocațiile pentru copii cresc, de la 1 februarie, cu 20 la sută”
29 dec. 2020, 16:04
Actualitate
Alocațiile pentru copii cresc cu 20% de la 1 ianuarie
19 aug. 2020, 23:09
Actualitate
OUG privind majorarea eșalonată a alocațiilor, respinsă. Rămâne valabilă dublarea
31 iul. 2020, 19:47
Actualitate
Guvernul a adoptat majorarea alocațiilor. Ele vor fi DUBLATE în 2022
28 iul. 2020, 23:08
Economie
Ionel Dancă, în exclusivitate la Realitatea PLUS despre creșterea alocațiilor, relansarea economică și despre noi măsuri de combatere a coronavirusului
28 iul. 2020, 22:54
Actualitate
Ministrul Muncii, despre creșterea pensiilor și alocațiilor: Ar fi sinucidere să se facă o mărire pentru acest an și anii viitori să ajungem să reducem