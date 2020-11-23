Caută articole
Articole cu eticheta "alegeri parlamentare 2020"
7 dec. 2020, 07:34
Rezultate parțiale oficiale alegeri parlamentare 2020
6 dec. 2020, 21:00
ALEGERI PARLAMENTARE 2020. EXIT POLL Realitatea - Insomar IC: cine face majoritatea în Parlament
6 dec. 2020, 20:28
Prezența la vot LIVE ORA 20 - Cea mai slabă prezență din ultimii 30 de ani - Record negativ
6 dec. 2020, 18:40
Prezența la vot ORA 18 - Prezență foarte slabă - Ne apropiem de un record negativ în ultimii 30 de ani
6 dec. 2020, 17:52
Prezența la vot LIVE ORA 17 - Procentul total a trecut de 25%
6 dec. 2020, 17:34
Alegeri parlamentare 2020. SONDAJ EXCLUSIV Realitatea - Insomar IC. Luptă strânsă pentru Parlament
6 dec. 2020, 16:18
Incidente la vot - ora 15:00. 101 sesizări, amenzi de 85.000 de lei și cazuri de propagandă electorală on-line
6 dec. 2020, 16:09
ALEGERI PARLAMENTARE 2020 Prezența la vot ORA 16
6 dec. 2020, 15:15
ALEGERI PARLAMENTARE 2020 Prezența la vot ORA 15
6 dec. 2020, 14:17
ALEGERI PARLAMENTARE 2020 Prezența la vot ORA 14
6 dec. 2020, 13:14
Prezența la vot LIVE ORA 13 - Prezență scăzută la urne, la nivel național
6 dec. 2020, 09:52
Prezența la vot ORA 9 - Alegeri parlamentare 2020 - Care este clasamentul județelor fruntașe
4 dec. 2020, 20:37
Alegeri parlamentare 2020: Diaspora a început să voteze. 748 de secții pregătite - Documentele necesare pentru a vota în străinătate
23 nov. 2020, 11:34
Ludovic Orban, noi detalii despre ziua VOTULUI din 6 decembrie: ”Cei care au covid pot vota cu urna mobilă!” ANUNȚ despre localitățile carantinate