alegere papa
Tag: alegere papa
Articole cu eticheta "alegere papa"
8 mai 2025, 13:11
Actualitate
FUM NEGRU LA VATICAN: AL DOILEA VOT AL CONCLAVULUI, FĂRĂ REZULTAT
7 mai 2025, 22:50
Actualitate
FUM NEGRU LA VATICAN: PAPA NU A FOST ALES DUPĂ PRIMUL SCRUTIN
7 mai 2025, 08:03
Actualitate
A ÎNCEPUT CONCLAVUL: 133 DE CARDINALI SE REUNESC ÎN CAPELA SIXTINĂ PENTRU ALEGEREA NOULUI PAPĂ