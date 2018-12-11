Caută articole
Schimba tema
Ultimele știri
Actualitate
Politica
Economie
Social
Sanatate
Sport
Acasă
Etichete
Etichete care încep cu A
alcoolului
Tag: alcoolului
Toate etichetele
Articole cu eticheta "alcoolului"
3 oct. 2019, 13:45
Actualitate
Tânăr din Blaj depistat conducând sub influența alcoolului
2 sept. 2019, 13:56
Actualitate
Șoferi cercetați pentru conducere sub influența alcoolului sau fără permis
27 mai 2019, 11:52
Actualitate
Tânăr din Șona depistat sub influența alcoolului
22 mai 2019, 12:14
Actualitate
Aiudean prins în timp ce conducea sub influența alcoolului
16 mai 2019, 14:35
Actualitate
Bărbat din Turda prins conducând beat în Ocna Mureș
6 mai 2019, 13:52
Actualitate
Femeie rănită în urma unei accident produs în Horea
14 ian. 2019, 13:01
Actualitate
Acțiune a polițiștilor pentru combaterea consumului de alcool
11 dec. 2018, 14:39
Actualitate
Accident în Berghin provocat de un șofer băut