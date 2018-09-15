Caută articole
Alba Iulia Smart City
Articole cu eticheta "Alba Iulia Smart City"
20 sept. 2019, 14:57
Actualitate
Proiectul „Alba Iulia Smart City“ a obținut un nou premiu
11 oct. 2018, 19:03
Economie
Mircea Hava: „Orașul inteligent va deveni o cărămidă, un fundament în dezvoltarea României”
15 sept. 2018, 07:33
Politica
O nouă consultare cetățenească privind viitorul Uniunii Europene, la Alba Iulia