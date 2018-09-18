Caută articole
23 oct. 2019, 11:01
Actualitate
Numărul persoanelor angajate prin intermediul AJOFM Alba
24 sept. 2019, 11:17
Actualitate
Prime de mobilitate acordate șomerilor la încadrarea în muncă
2 sept. 2019, 13:33
Actualitate
Rata şomajului înregistrat în luna iulie 2019
20 aug. 2019, 13:53
Actualitate
498 de locuri de muncă disponibile în județul Alba
13 aug. 2019, 11:25
Actualitate
451 de locuri de muncă disponibile în județul Alba
25 iul. 2019, 08:25
Actualitate
3260 persoane angajate prin intermediul AJOFM Alba
16 apr. 2019, 11:34
Actualitate
365 de locuri de muncă disponibile în județ
10 apr. 2019, 15:15
Actualitate
Peste 260 de joburi propuse la Bursa Locurilor de Munca
9 apr. 2019, 10:31
Actualitate
269 de locuri de muncă vacante în județ
29 mar. 2019, 09:11
Actualitate
977 persoane angajate prin AJOFM Alba în primele luni din 2019
19 mar. 2019, 13:31
Actualitate
439 de locuri de muncă vacante în județ
12 mar. 2019, 06:48
Actualitate
Bursele locurilor de muncă desfășurate în anul 2019
27 feb. 2019, 09:15
Actualitate
Rata şomajului înregistrat în luna ianuarie 2019
26 feb. 2019, 10:00
Actualitate
Sute de locuri de muncă disponibile în Alba.
30 ian. 2019, 09:14
Actualitate
366 de locuri de muncă disponibile în județ
29 ian. 2019, 09:39
Actualitate
Peste 6000 de persoane angajate prin intermediul AJOFM Alba
18 ian. 2019, 09:10
Actualitate
Selecție pentru studenții care doresc să lucreze ȋn Germania
15 ian. 2019, 12:14
Actualitate
Peste 300 de locuri de muncă disponibile în județ
29 nov. 2018, 12:04
Actualitate
5386 persoane angajate prin intermediul AJOFM Alba
26 nov. 2018, 13:21
Actualitate
5656 de șomeri înregistrați la sfârșitul lunii octombrie în evidențele AJOFM Alba
15 nov. 2018, 17:45
Actualitate
33.743 locuri de muncă vacante la nivel naţional. Situația în județul Alba
29 oct. 2018, 13:36
Actualitate
4726 persoane au fost angajate prin intermediul AJOFM Alba
22 oct. 2018, 15:08
Actualitate
5618 șomeri înregistrați la sfârșitul lunii septembrie 2018 în Alba
16 oct. 2018, 13:41
Actualitate
585 de locuri de muncă disponibile în județ
9 oct. 2018, 12:02
Actualitate
598 de locuri de muncă vacante în județ
8 oct. 2018, 10:37
Actualitate
19 octombrie: Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi
18 sept. 2018, 17:09
Actualitate
625 de locuri de muncă disponibile în județ