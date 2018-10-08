Caută articole
23 oct. 2019, 11:01
Actualitate
Numărul persoanelor angajate prin intermediul AJOFM Alba
2 oct. 2019, 11:35
Actualitate
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți
20 aug. 2019, 13:53
Actualitate
498 de locuri de muncă disponibile în județul Alba
16 apr. 2019, 11:34
Actualitate
365 de locuri de muncă disponibile în județ
9 apr. 2019, 10:31
Actualitate
269 de locuri de muncă vacante în județ
19 mar. 2019, 13:31
Actualitate
439 de locuri de muncă vacante în județ
30 ian. 2019, 09:14
Actualitate
366 de locuri de muncă disponibile în județ
29 ian. 2019, 09:39
Actualitate
Peste 6000 de persoane angajate prin intermediul AJOFM Alba
18 ian. 2019, 09:10
Actualitate
Selecție pentru studenții care doresc să lucreze ȋn Germania
15 ian. 2019, 12:14
Actualitate
Peste 300 de locuri de muncă disponibile în județ
16 oct. 2018, 13:41
Actualitate
585 de locuri de muncă disponibile în județ
8 oct. 2018, 10:37
Actualitate
19 octombrie: Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi