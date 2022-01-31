Caută articole
aer polar
15 ian. 2026, 10:26
Actualitate
Val de aer polar peste România!
10 dec. 2022, 10:40
Actualitate
Val de aer polar deasupra României. Temperaturi negative, săptămâna viitoare, în cea mai mare parte a țării
31 ian. 2022, 10:37
Actualitate
Un nou val de aer polar loveşte România: ger și ninsori