admitere
Articole cu eticheta "admitere"
24 sept. 2024, 17:59
Actualitate
PESTE 1600 DE LOCURI SCOASE LA CONCURS ÎN ȘCOLILE DE POLIȚIE
20 apr. 2023, 08:09
Actualitate
Joi, 20 aprilie, încep înscrierile la concursul pentru admiterea în instituţiile de formare a agenţilor de poliţie şi subofiţerilor
14 feb. 2021, 11:11
Actualitate
Vrei o carieră în Poliția Română? De luni, 15 februarie, încep înscrierile la concursul de admitere
4 feb. 2021, 12:50
Actualitate
Cum poți deveni pompier
2 iul. 2020, 08:20
Social
Învcepe completarea fișelor cu opțiuni pentru admiterea la liceu