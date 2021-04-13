Caută articole
Articole cu eticheta "aditivi"
28 feb. 2023, 08:15
Actualitate
Alertă alimentară. Gustările de post pot avea până la 50 de E-uri
14 feb. 2023, 08:56
Actualitate
Pericolul uriaș din brânza vegetală. Medic: „O pastă de amidon, un produs plin de aditivi!” Ce riscăm să pățim
8 feb. 2023, 12:01
Actualitate
Restaurantele trebuie să afișeze ingredientele , declarația nutrițională și aditivii pentru preparate
13 apr. 2021, 13:53
Actualitate
Alertă! Otrava din vopseaua de ouă! Aditivii au crescut cu 58%