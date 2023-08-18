Caută articole
accident motociclist
Tag: accident motociclist
Articole cu eticheta "accident motociclist"
16 mai 2024, 12:33
Actualitate
Lovitură de teatru în dosarul Monicăi Macovei!
12 apr. 2024, 10:30
Actualitate
Monica Macovei, fost ministru al Justiției, condamnată la închisoare și muncă în folosul comunității, după ce a accidentat grav un motociclist
5 feb. 2024, 14:06
Actualitate
Monica Macovei, dată în judecată. 3 spitale îi cer despăgubiri fostului ministru al Justiției
2 ian. 2024, 11:47
Actualitate
Lovitură pentru Monica Macovei! Începe judecata în dosarul în care fostul ministru al Justiției a lovit un motociclist
28 sept. 2023, 08:05
Actualitate
Monica Macovei, trimisă în judecată după accidentul din Mangalia
18 aug. 2023, 10:59
Actualitate
Monica Macovei, inculpată în dosarul accidentării motociclistului. Fostul ministru al Justiției, acuzat de vătămare corporală din culpă