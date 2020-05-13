Caută articole
accident a1
5 aug. 2025, 12:04
ACCIDENT GRAV PE A1. TRAFIC RESTRICȚIONAT SPRE BUCUREȘTI
2 iun. 2020, 12:23
Accident pe Autostrada A1 pe sensul Deva către Sibiu. Un camion cu nisip s-a răsturnat pe carosabil.
13 mai 2020, 21:50
Accident mortal pe A1 în județul Alba. Șofer aflat pe banda de urgență SPULBERAT de un camion