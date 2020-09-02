Caută articole
100% tu decizi
26 nov. 2020, 14:10
Actualitate
100% TU DECIZI! Silvia Dinică a plecat de la catedră la tribună
25 nov. 2020, 18:44
Actualitate
100% TU DECIZI! Silviu Predoiu, șeful spionilor s-a deconspirat ca politician
24 nov. 2020, 14:40
Actualitate
100% TU DECIZI! Dumitru Coarnă, prea bolnav să fie polițist, vrea să fie deputat
23 nov. 2020, 17:46
Actualitate
100% TU DECIZI! Florian Bodog, ministrul cu doctorat fraudat
20 nov. 2020, 14:45
Actualitate
100% TU DECIZI! Stelian Ion, deputatul "fără penali" care a luat bani de la penali
19 nov. 2020, 19:43
Actualitate
100% TU DECIZI! Tinel Gheorghe, fanul Elenei Udrea
18 nov. 2020, 14:20
Actualitate
100% TU DECIZI! Gabriela Podașcă, rețeta secretă către un post de demnitar
17 nov. 2020, 14:51
Actualitate
100% TU DECIZI! Maya Teodoroiu, mereu aproape de PSD. Cum urci în carieră când partidul e la putere
16 nov. 2020, 15:31
Actualitate
100% TU DECIZI! Lucian Romașcanu, mogulul media care jignește jurnaliști
12 nov. 2020, 21:28
Actualitate
100% TU DECIZI! Gabriela Crețu, senatoarea "femei din toate limbile, uniți-vă"
9 nov. 2020, 15:13
Actualitate
100% TU DECIZI! Sebastian Moise, deputatul intermediar de terenuri de la PMP
3 nov. 2020, 15:26
Actualitate
100% TU DECIZI! Irinel Stativă, fantomă prin Parlament. Picanteriile deputatului "cu de toate"
30 oct. 2020, 16:35
Actualitate
100% TU DECIZI! Viorica Dăncilă - trecutul neștiut al doamnei care se visa șef de stat
28 oct. 2020, 15:59
Actualitate
100% TU DECIZI! Tudor Benga, scandal cu conducerea USR. Cum se împacă antreprenoriatul cu politica
27 oct. 2020, 15:12
Actualitate
100% TU DECIZI! Valerian Vreme, traseist veritabil, mai schimbător ca vremea
23 oct. 2020, 15:08
Actualitate
100% TU DECIZI! Claudiu Năsui, deputatul "fără penali". Câți bani are familia lui
22 oct. 2020, 15:21
Actualitate
100% TU DECIZI! Nicolae Bănicioiu, ministrul care a adâncit rana Colectiv, veșnic fidel trădătorului Ponta
21 oct. 2020, 16:03
Actualitate
100% TU DECIZI! Victor Paul Dobre, din șantierul naval, propulsat în funcția de prefect
20 oct. 2020, 16:38
Actualitate
100% TU DECIZI! Carmen Dan, mărirea și decăderea. Secretara de școală ajunsă șefă la Interne
19 oct. 2020, 15:38
Actualitate
100% TU DECIZI! Adrian Solomon, deputatul "cu de toate" se declară comunist. Recidivist la scandaluri publice
18 sept. 2020, 18:38
Actualitate
100% TU DECIZI! Emanuel Ungureanu, deputatul denunțător de serviciu. Fost brancardier, se vrea ministrul Sănătății
16 sept. 2020, 15:33
Actualitate
100% TU DECIZI! Radu Oprea, ministru la evaziune, anchetat pentru spălare de bani
15 sept. 2020, 15:05
Actualitate
100% TU DECIZI! Dumitrița Gliga vrea șefia județului Mureș. Tatăl condamnat, fiica pusă pe listă în locul lui
14 sept. 2020, 18:31
Actualitate
100% TU DECIZI! Sorin Apostoliceanu, din PSD în PNL. Candidatul la Primăria Pitești, fără CV
11 sept. 2020, 15:44
Actualitate
100% TU DECIZI! Neculai Onțanu vrea din nou la primărie. Caporalul în rezervă a ajuns general
10 sept. 2020, 21:11
Actualitate
100% TU DECIZI! Emanuel Soare, din prodecan, în prefect
9 sept. 2020, 15:28
Actualitate
100% TU DECIZI! Stelian Ion, afacerea "Apartamentul". Deputatul "fără penali" a luat bani de la penali
7 sept. 2020, 16:39
Actualitate
100% TU DECIZI! Marian Rasaliu, un veritabil traseist politic. Politicianul rasat la funcții publice abonat
3 sept. 2020, 15:17
Actualitate
100% TU DECIZI! Camelia Gavrilă, liberala ajunsă pesedistă
2 sept. 2020, 15:25
Actualitate
100% TU DECIZI! Cosette Chichirău, doctorat în SUA, politică pe malul Bahluiului
