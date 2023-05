„Daca ieri am avut 29 de grade la Giurgiu, 27 la Bucuresti, azi vorbim de temperaturi care la scara intregii tari se vor situa intre 16 si 26 de grade, in Capitala undeva la 20-22 de grade”, a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, directorul ANM Elena Mateescu.

In continuare, insa, instabilitatea va fi de interes. Vor fi variatii termice de la o zi la alta.

Vineri, consemnam 27 de grade, cu 25 in Capitala, insa fenomenele de instabilitate raman indiferent.

„In debutul primei luni din aceasta vara, temperaturile vor avea valori peste medie. Daca luam in considerare si normalul termic, temperaturile mai cresc in medie cu 5-6 grade. Primele zile de vara vor aduce primele valori de 29-30 de grade”, a mai spus Elena Mateescu.