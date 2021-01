Cine sapă groapa altuia cade singur în ea. Este cazul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii care a fost amendată de Poliția Rutieră. Motivul? Prea multe gropi pe Centura Capitalei. Ana Maria Păcuraru ne spune cum stau lucrurile în rubrica Check In.

Daca toti soferii care ar da check in la centura ar fi sa se revolte, am avea probabil autostrada mai repede. Doar ca, de 31 de ani de cand asteapta o minune, oamenii s-au resemnat. La inceput de an, soferii care circula in Bucuresti fac slalom prntre gropi.

A sosit randul acum si tronsonului cuprins intre A2, Autostrada Soarelui, si Cernica DN3. Politia rutiera a sanctionat compania de drumuri cu amenda contraventionala de 7.250 de lei pentru numeroasele gropi lasate nereparate pe acest tronson. Pe aproximativ 2 sau 3 km, carosabilul este plin de gropi late si adanci cat sa cuprinda toti nnervii si injuraturile varsate.

Mai ales ca unele sunt imposibil de ocolit fara riscul producerii de accidente grave. Pe un segment de langa Cernica, drumarii au refacut carosabilul pe ambele sensuri de curand. Doar ca asfaltul s-a luat pe roti, glumesc, oamenii. Acest tronson este predat antreprenorului care a castigat contractul pentru modernizarea segmentului de 11 m dintre DN2 si A2 si care la 6 luni de la deschiderea santierului are un progres de doar 5%, din mai 2020 pana astazi.

Marea problema este ca CNADNR nu poate interveni pentru ca acum lucrarea este predata constructurului care ar trebui sa finalizeze asfaltarea pana in august. O misiune imposibila daca ne raportam la evolutia actuala.

Intre timp, mare atentie cum circulati prin aceasta zona pentru ca viata dvs. poate fi in pericol! Pana se trezeste firma care va primi 235 de milioane de lei pentru aceste lucrari, macar fiti dvs. cu bagare de seama, paza buna trece primejdia rea.

Ana Maria Pacuraru da zilnic check in acolo unde descoperim o problema, astfel autoritatile vor avea o harta cu puncte in care trebuie sa vina cu solutii.

