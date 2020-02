INVESTIŢIILE VOR INCLUDE: ILUMINAT PUBLIC DE CALITATE, STRĂZI MODERNIZATE ŞI BENZI SUPLIMENTARE PENTRU TRANSPORTUL URBAN, MONITORIZARE VIDEO, O NOUĂ GRĂDINIŢĂ ŞI UN NOU CENTRU MULTIFUNŢIONAL

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, a vizitat municipiul Alba Iulia, pe de o parte pentru a vedea la faţa locului impactul fondurilor europene atrase pentru dezvoltare locală, dar şi pentru a semna şase noi contracte reprezentând tot atâtea proiecte finanţate din fonduri europene REGIO pentru creşterea durabilă a acestui oraş, pentru modernizarea străzilor şi a transportului public, pentru creşterea eficienţei energetice şi pentru sprijinirea comunităţilor defavorizate din oraş. Însoţit de europarlamentarul Mircea Hava, fost primar albaiulian, ministrul Ştefan a dorit să sublinieze în mod deosebit importanţa procesului de dezvoltare urbană la Alba Iulia.

„Doresc să vă transmit tuturor că am încheiat anul 2019 prin atingerea obiectivelor propuse la nivel naţional, în problematica absorbţiei fondurilor europene. Autoritatea de Management pentru POR a realizat ţinta de absorbţie pentru anul 2019, înregistrând chiar o depăşire cu 15 milioane de euro a valorii ce trebuia realizată, de 670,68 milioane euro eligibili, alocaţi prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Eforturile comune ale AMPOR, ale ADR-urilor şi ale beneficiarilor au condus la realizarea acestui obiectiv extrem de important pentru România. Pe de altă parte, până la 15 decembrie 2019 am finalizat tehnic 1.477 proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, din cadrul priorităţilor de investiţii adresate IMM-urilor, eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale şi publice, îmbunătăţirii mediului urban şi conservării, protecţiei şi valorificării durabile a patrimoniului cultural, îmbunătăţirii infrastructurii rutiere şi dezvoltării infrastructurii de sănătate. Azi suntem la Alba Iulia, un oraş ce a atras peste 70 milioane euro din surse nerambursabile în precedenta perioadă de finanţare şi are semnate până în acest moment contracte prin care va atrage încă aproape 60 milioane euro, numai prin Programul Operaţional Regional. Consider că, prin contractele semnate, prin valoarea lor, prin impactul pe care îl vor aduce asupra comunităţii, avem un exemplu vădit al faptului că echipele care au obţinut aceste rezultate nu au făcut pauză şi îşi continuă munca pentru dezvoltarea oraşului. România are nevoie de astfel de exemple bune, prin care se investesc fondurile europene disponibile în proiecte durabile.

Dorim să ne păstrăm acest obiectiv: să depăşim şi în anul 2020 gradul de absorbţie a fondurilor destinate dezvoltării”, a declarat Ion Ştefan, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Semnarea contractelor de finanţare a avut loc în cadru festiv la Muzeul Principia din Alba Iulia, pe lângă ministrul Ştefan fiind prezent europarlamentarul Mircea Hava, fostul primar din Alba Iulia, documentele contractuale fiind semnate de domnul Paul Voicu, viceprimar cu atribuţii de primar al Municipiului Alba Iulia şi de domnul Simion Creţu.

„Prin contractele semnate azi, beneficiile Europei se simt clar şi au un destinatar mai bine definit ca oricând: albaiulianul şi comUNITATEA. Fie că vorbim de locuitorii blocurilor, de oamenii de lângă Cetate, sau vorbim de miile de turişti care ne vizitează, trecem la un nou nivel de dezvoltare. Sper că am creat un „obicei bun” la Alba Iulia, accesarea de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană fiind „specialitatea casei” la noi. Asta am făcut în ultimii ani, asta se face şi acum. În ceea ce mă priveşte, asta voi face şi pe viitor, voi lupta pentru creşterea calităţii vieţii oamenilor, pentru absorbţia eficientă a fondurilor europene”, a spus Mircea Hava, europarlamentar.

Până în anul 2023, edilii albaiulieni şi-au propus să finalizeze implementarea celor şase contracte de finanţare – ce au o valoare totală de peste 214 milioane lei, din care peste 202 milioane lei reprezintă valoarea totală a fondurilor europene solicitate. Centrul oraşului, cartierele Ampoi şi Cetate, dar şi zona Partoş, sunt vizate de implementarea acestor proiecte.

„Sunt momente definitorii în viaţa şi evoluţia unui oraş. Pentru Alba Iulia, o astfel de perioadă, o reprezintă următorii trei ani, în care implementăm toate aceste proiecte semnate acum. Vorbim de o regenerare urbană masivă, de o infuzie serioasă de bani europeni, dar şi de o cantitate uriaşă de muncă, pentru a ne putea încadra în termenele asumate. Din experienţa proiectelor de infrastructură şi dezvoltare implementate în Alba Iulia ştim că urmează şantiere ce vor apărea în întreg oraşul. Sunt convins că împreună le vom duce pe toate la bun sfârşit. Îi rog pe albaiulieni să fie îngăduitori pentru neplăcerile apărute o dată cu derularea acestor lucrări edilitare şi sunt convins că vom găsi înţelegere din partea lor, fiindcă ceea ce facem este pentru comunitate.” – Voicu Paul – viceprimar cu atribuţii de primar al municipiului Alba Iulia.

Ministrul Ion Ştefan a discutat cu reprezentanţii Primăriei municipiului Alba Iulia şi ai ADR Centru despre proiectele implementate la nivelul Regiunii Centru, a judeţului Alba şi a municipiului Alba Iulia. Ulterior au fost vizitate câteva obiective din zona Cetăţii Alba Carolina, cel mai mare obiectiv de acest gen din România şi din sud-estul Europei, reabilitat cu fonduri europene şi redat cetăţenilor. Astfel, a fost prezentat stadiul fizic al lucrărilor la Palatul Principilor, care au depăşit 25%, perioada de implementare a proiectului fiind prelungită cu 18 luni. Au fost prezentate zonele de acţiune pentru modernizarea zonei verzi din jurul Cetăţii Alba Carolina, precum şi câteva din imobilele din cartierul Cetate care vor fi reabilitate şi termoizolate.

„Prin semnarea acestor contracte, Municipiul Alba Iulia va intra într-o perioadă cu activitate intensă privind lucrările de modernizare urbană. Pe lângă proiectele de reabilitare termică a faţadelor celor 13 blocuri cu mai mult de 1200 de apartamente, de modernizare a Palatului Principilor, sau a viitorului parc din Cetate, ce sunt finanţate tot din fonduri Regio 2014-2020, vom începe să vedem şi forfota lucrărilor prevăzute prin aceste noi contracte.

Privind în urmă – la realizările din perioada 2007-2013, când Cetatea Alba Iulia, străzile din zona centrală, principalele intrări în oraş, dar şi Parcul Dendrologic sau Căminul de vârstnici au fost modernizate – putem afirma că municipiul Alba Iulia a renăscut datorită fondurilor REGIO. Oraşul nostru este mai european, fiind astfel un exemplu de utilizare a resurselor europene şi sperăm că impactul acestor investiţii va creşte pe viitor, atât în rândul turiştilor cât şi a albaiulienilor, datorită ofertei istorice, turistice, a aerului mai curat şi a imobilelor ce s-au înnoit”, a declarat Simion Creţu, director general ADR Centru.

Detalii Contracte de finanţare REGIO

– Prin proiectul cu titlul: „Reabilitare infrastructură reţea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot1”, pe 6 km de străzi din oraş se vor lua măsuri de siguranţă a circulaţiei şi se va realiza un sistem inteligent al traficului. Acesta va include: management al traficului; supraveghere video; informare în trafic; alimentarea cu energie electrică şi managementul iluminatului public; automate de închiriere a bicicletelor. Acest proiect are o valoare totală de 81.470.449,53 lei, din care 75.751.690,28 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă solicitată pentru realizarea activităţilor. Pe strada Regimentul „V”-Vânători, se vor amenaja două benzi marginale dedicate exclusiv transportului local şi una, respectiv două benzi pentru transportul urban, piste de biciclete şi trotuare pe ambele părţi. Acolo unde există posibilitatea se vor crea zone verzi. Pe bulevardul Ferdinand sunt prevăzute lucrări pentru realizarea a 4, respectiv 3 benzi de circulaţie, piste de biciclete şi trotuare pe ambele părţi, precum şi un spaţiu verde cu lăţimea variabilă. De asemenea, se va amenaja o staţie de închiriere biciclete de tip bike-sharing. Pe strada I.C. Brătianu, pe lângă cele 4 benzi de circulaţie, pe partea stângă se va amenaja o pistă de biciclete cu dublu sens şi un trotuar, fiind amplasată o staţie pentru încărcarea autovehiculelor electrice. De asemenea, pe strada Ardealului, în continuarea străzii I.C. Brătianu până la intersecţia semaforizată cu str. Calea Moţilor, sunt prevăzute 4 benzi de circulaţie, iar pe partea stângă se va amenaja o pistă de biciclete cu dublu sens, un spaţiu verde cu lăţime variabilă şi un trotuar cu lăţimea minimă de 1,20m. Pe bulevardul Tudor Vladimirescu, tronson cuprins între strada Petru Dobra până la podul peste râul Ampoi, se vor amenaja tot 4 benzi de circulaţie şi pe ambele părţi ale străzii se va amenaja un aliniament de arbori, o pistă de biciclete şi un trotuar. Se vor amenaja şi staţii de închiriere biciclete şi staţii pentru încărcarea autovehiculelor electrice. Strada Turnătoriei (de la str. Mureşului până la str. Cabanei) va fi amenajată cu 2 benzi de circulaţie şi trotuare pe ambele părţi.

– Al doilea contract semnat completează activităţile proiectului anterior. Proiectul cu titlul „Reabilitare infrastructură reţea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 2” vizează modernizarea amplasamentelor de pe străzile Francisca, Lalelelor, Nicolae Grigorescu, Pinului, Bulevardul Republicii, Bulevardul Revoluţiei 1989, Bulevardul Încoronării, Bulevardul 1 Decembrie 1918, continuând pe străzile Gheorghe Pop de Băseşti şi Bucovinei (până la spaţiul Primăriei Alba Iulia). Pe traseul acestor străzi se vor realiza următoarele lucrări: modernizarea carosabilului, amenajarea unei benzi dedicate pentru transportul în comun, amenajarea unor benzi ciclabile, modernizarea trotuarelor, eliminarea alveolelor existente pentru staţiile de autobuz şi extinderea suprafeţei pietonale. Prin proiect mai este prevăzut ca staţiile de autobuz să fie realizate în calea de rulare dedicată, eliminând riscul de obturare a fluxurilor auto. De asemenea, se vor moderniza spaţiile verzi, prin plantarea de arbori cu grad ridicat de retenţie CO2, dar şi arbuşti şi alte plante perene, se vor dota spaţiile pietonale cu mobilier urban, rastele individuale de biciclete, bănci simple, bănci modulare şi se vor moderniza staţiile de îmbarcare/debarcare călători. Prin acest proiect este prevăzută amplasarea sistemelor de supraveghere video CCTV şi eliminarea parcărilor de pe carosabil, implementarea politicilor de parcare inteligentă. Proiectul are o valoare totală de 64.217.774,88 lei, din care 62.862.109,21 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă alocată pentru realizarea proiectului.

– Prin proiectul cu titlul „Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate” se urmăreşte creşterea eficientei energetice în sistemul de iluminat public al Municipiului Alba Iulia care, în prezent, înregistrează consumuri energetice mari. Astfel, sistemul de iluminat modernizat va avea o lungime de peste 35km numai în cartierul Cetate, numărul de corpuri iluminat va creşte de la 781 la 1.222 şi se vor instala prin proiect 1.178 de stâlpi. Lucrările prevăzute în proiect prevăd demontarea aparatelor de iluminat existente şi a braţelor de susţinere, trasarea reţelei de alimentare subterane, subtraversarea căilor de circulaţie, montarea prizelor de pământ, refacerea infrastructurii după realizarea reţelelor, instalarea stâlpilor metalici, montarea aparate de iluminat, cu instalarea kitului de alimentare din sursa fotovoltaică şi a sistemului inteligent de management prin telegestiune. Proiectul are o valoare totală de 21.509.007,27 lei, din care 21.065.937,59 lei reprezintă fondurile europene nerambursabile alocate.

– Prin cel de-al patrulea proiect, cu titlul „Crearea sistemului de iluminat public al municipiului Alba Iulia – zona centrală, cartierele Ampoi 1, Ampoi 2, Ampoi 3 şi Partoş”, începând cu anul 2022 se va crea un nou sistem de iluminat public în zonele vizate prin proiect cu o lungime de peste 45,5km, care include instalaţii, echipamente eficiente din punct de vedere al consumului de energie electrică şi iluminarea unui număr de 104 de treceri de pietoni, incluzând sisteme bazate pe senzori de prezenţă, care vor comanda creşterea fluxului luminos al aparatelor de iluminat public la trecerile de pietoni. Proiectul include şi folosirea de materiale reciclabile, ecologice, respectiv a unor sisteme alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie. Valoare totală a proiectului este de 23.097.652,16 lei, din care 22.619.742,53 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă solicitată.

– Cel de-al cincilea proiect prevede construirea unei grădiniţe cu program prelungit în incinta Colegiului tehnic Alexandru Domşa. Grădiniţa cu program prelungit nr.16 se va construi pe amplasamentul clădirii fostei cantine din incinta Colegiului prin schimbarea destinaţiei şi extinderea acesteia pe orizontală şi verticală. Grădiniţa va avea o capacitate de 160 copii preşcolari, în cadrul a 8 grupe. Construcţia va avea suprafaţa construită desfăşurată de 2.263,3 mp şi va fi dotată cu mobilier interior adecvat spaţiilor şi echipamente pentru bucătărie. Amenajarea exterioară urmăreşte necesităţile funcţiunii principale şi îmbunătăţirea calităţii mediului, existând următoarele zone distincte: zona curţii alocată recreaţiei, jocului, echipată cu dotări specifice vârstei utilizatorilor (leagăne, tobogane, balansoare, gropi de nisip, etc.), zona terenurilor alocate circulaţiilor şi acceselor cu alei pietonale şi carosabile, respectiv zona verde plantată de-a lungul împrejmuirilor. Valoarea totală a acestui proiect este de 11.744.350,28 lei, din care 4.059.984,57 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă alocată pentru realizarea activităţilor.

– Al şaselea contract semnat prevede construirea, dotarea şi operaţionalizarea unui Complex multifuncţional – pentru activităţi educative, culturale, recreative, social culturale – pe strada Marcus Aurelius, nr.45. Proiectul cu o valoarea totală de 11.959.306,15 lei, din care 11.720.120,03 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă alocată, presupune construirea unui structuri multifuncţionale dedicată unui grup ţintă format din 544 de beneficiari direcţi, locuitori ai zonei urbane marginalizate. Întreaga clădire se va concepe în jurul ideii de explorare, experimentare, creativitate şi stimulare a simţurilor, astfel că s-au propus o serie de elemente care să augmenteze spiritul ludic al obiectivului. Astfel, se vor crea diferite ateliere creative destinate ştiinţei, care vor beneficia de multiple dotări, care să deservească nevoile beneficiarilor de orice vârstă şi categorie, acestea fiind de ultimă generaţie şi făcând parte din următoarele categorii: monitoare LCD, video-proiectoare, panouri inteligente, senzori inteligenţi, ochelari VR, aparaturi pentru diferite activităţi de tip IT etc. Pe lângă aceste aparaturi, vor fi adăugate o serie de alte facilităţi pentru a crea un adevărat „laborator de ştiinţă” destinat realizării de diferite activităţi precum: experimente, observaţii ştiinţifice, crearea diverselor machete şi mici construcţii cu rol educativ, etc. Totodată se vor crea diferite ateliere de muzică, de gătit, de pictură şi ceramică etc. Prin aceste investiţii se speră creşterea interesului locuitorilor zonei marginalizate, a copiilor şi adulţilor, pentru educaţie, implicare civică şi socială şi mai facila integrare a lor în comunitate.

Contractele primesc finanţare nerambursabilă din bugetul regional alocat Regiunii Centru, coordonat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, prin Axa Prioritară 4, ce vizează Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, respectiv Axa Prioritară 3, ce finanţează proiectele ce Sprijină tranziţia către o economie cu emisii scăzute de carbon, din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.