Crăciun de neuitat pentru un grup de tineri în Munții Apuseni. Aflați în concediu în comuna Arieșeni , doi frați împreună cu iubitele lor au fost luați la bătaie chiar de viceprimarul comunei care susține că i-a fost încălcată proprietatea de tinerii care se plimbau cu un ATV închiriat.

Conflictul a fost filmat chiar de tinerii agresați.

” Vorbim despre viceprimarul Arieseniului ,cel ce sta in mașina și îmi calca telefonul atunci când coboară sa îl lovească pe fratele meu după ce fratele lui mi -a dat in cap pentru ca am avut tupeul de a scoate telefonul și filma cum dansul sparge Atv urile . Ţin sa menționez atât ,sechestrare ,Amenințare cu moartea ,lovituri multiple la cap având scris pe foaie eu persona l(fractura parietala in urma atacului ) tentativa de omor ”. – scrie cel agresat pe rețelele de socializare.

Potrivit IPJ Alba, în data de 25 decemberie, în jurul orei 15:00 a fost înregistrat un apel la 112 din partea unui cetățean din Arieșeni. Acesta a sesizat prin numărul de urgență că mai multe ATV-uri au pătruns pe proprietatea lui. Între timp, între doi bărbați din Arieșeni și doi tineri din Arad a izbucnit un conflict care a degenerat în amenințări și agresiuni.

În urma conflictului, cei doi tineri din județul Arad au solicitat un echipaj medical. Aceștia au fost transportați inițial la Spitalul din Câmpeni, iar mai apoi au fost transferați la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia pentru investigații suplimentare.

În cauză s-a deschis un dosar penal in rem pentru amenințări, lolviri și alte violente și distrugere.