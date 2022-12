In sezonul rece, adesea avem tendinta sa ne uscam rufele pe calorifer. In mare parte pentru ca avem nevoie de ele cat mai repede, iar daca le lasam pe balcon se usuca in cateva zile, in timp ce pe calorifer se usuca in cateva ore, chiar mai putin daca e vorba de un material mai subtire. Cercetatorii ne avertizeaza insa ca acest obicei ne poate afecta grav sanatatea pentru ca duce la cresterea concentratiei de muceigai sau praf din casa, ceea ce poate rezultata in apartia unor eventuale probleme respiratorii. Cu atat mai mult in cazul celor mici, copiii fiind afectati mult mai rapid decat adultii.

Un studiu condus de David Denning, profesor de Boli Infectioase si Sanatate Globala la Universitatea din Manchester si echipa sa au ajuns la aceste concluzii, dupa ce au tratat mai multe persoane care au inhalat spori de Aspergillus. Acestia avertizeaza ca hainele care se usuca pe calorifer pot ridica nivelul de umiditate din casa cu pana la 30%, iar acest lucru va crea conditii ideale pentru dezvoltarea sporilor de mucegai, care pot duce apoi la infectii pulmonare.

Revenind la uscarea rufelor pe calorifer, o runda de rufe spalate contine pana la doi litri de apa, care sunt eliberati in camera. Cele mai afectate persoane sunt cele care sunt sufera de astm si care pot avea probleme cu tusea si dificultati de respiratie, din cauza rufelor uscate pe calorifer. De asemenea, sunt afectate persoanele cu un sistem imunitar slabit sau cei care sufera de boli autoimune.

Un alt studiu, condus de cercetatorii scotieni de aceasta data, a demonstrat acelasi lucru. Acestia au analizat aerul din 100 de locuinte in care oamenii isi uscau hainele in camera si au descoperit pe diferite obiecte, de la haine pana la mobilier, o ciuperca relationata cu producerea infectiilor respiratorii.

Cu toate acestea, cercetatorii nu spun ca suntem nevoiti sa renuntam de tot la uscatoarele de haine, de exemplu, ci ne recomanda sa fim mai precauti deoarece chiar daca nu se pot vedea cu ochiul liber, aceste riscuri exista. Astfel, ei ne recomanda sa amenajam un spatiu special in casa pentru uscarea rufelor pe timp de iarna. Ideal ar fi sa avem o incapere separata, cum ar fi un balcon inchis, dar care sa aiba o sursa de caldura sau o camara mai mare pe care sa o folosim doar pentru acest lucru.

Desi suntem intr-adevar obisnuiti sa ne uscam rufetele pe calorifer sau pe uscator, aceast obicei ne poate imbolnavi. Pe termen lung, uscarea rufelor in camera in care iti petreci foarte mult timp iti poate afecta foarte mult organismul, in special caile respiratorii.

