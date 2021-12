ISU Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj de pompieri militari și un echipaj SMURD pe DN 1, Săliște, unde un autoturism a ieșit de pe partea carosabilă și a căzut într-un șanț.

La fața locului s-au acordat îngrijiri medicale șoferului, un bărbat de circa 70 de ani care a fost transportat la UPU Sibiu, conștient și cu un traumatism costal.

IPJ Sibiu anunță că pe DN 1, km. 331+100m, in zona localitatii Saliste, soferul unui autoturism condus spre Alba pierde controlul directiei de deplasare si se rastoarna in afara partii carosabile. Conducatorul auto, in varsta de 70 de ani, din Sebes, Alba, singur in autoturism, a fost transportat la spital constient.

Fara mari probleme de trafic.