Un bărbat din Abrud care și-a amenințat vecina a fost condamnat la o amendă penală. Decizia a fost dată de magistrații Judecătoriei Câmpeni în data de 11 octombrie 2022.

Motivarea judecătorilor din Câmpeni a fost făcută public, fiind disponibilă pe portalul rejust.ro.

Potrivit motivării instanței, femeia – victima și bărbatul – inculpatul trăiesc într-o clădire cu mai multe apartamente. Femeia i-a reproșat bărbatului și concubinei sale de mai multe ori, că fac gălăgie și dau muzica mult prea tare.

”În data de 01.09.2021 persoana vătămată le-a reproşat de asemenea ca au depozitat nişte lemne in imediata apropiere a casei aparţinând unei familii, la care aceştia i-au răspuns că de ce se amestecă deoarece nu este spaţiul său si au avertizat-o că o să o dea in judecată ca nu îi lasă în pace.

Pe fondul neînţelegerilor menţionate mai sus, in data de 02.09.2021 in jurul orelor 19.00 inculpatul a venit acasă sub influenta băuturilor alcoolice si de pe scările din fata locuinţei sale a început sa profereze mai multe injurii si ameninţări la adresa femeii”, se arată în motivarea instanței.

Femeia a sunat la poliție și un echiaj s-a prezentat la fața locului.

”Chiar in fata organelor de politie, desi ii fusese atrasă atenţia de mai multe ori sa se calmeze inculpatul pe lângă mai multe înjurături a amenințat-o de mai multe ori pe femeie ca ii taie gatul, o „litroşeşte”, că nu o sa mai scape de el si că nu o să mai poată iesi din casa întrucât o aşteaptă si o termină, lucru ce i-a cauzat acesteia o stare profunda de temere si frica.

În timpul ameninţării ca ii va tăia gâtul, a făcut si un gest simbolic cu mana in zona gâtului sau care sa întărească faptul ca i-ar tăia gâtul”, au mai precizat judecătorii din Câmpeni.

Drept urmare, în data de 11 octombrie 2022, magistrații din Câmpeni l-au condamnat pe bărbat la o amendă penală de 1500 de lei și 700 de lei cu titlul de daune morale.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.

