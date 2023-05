Liderii Coaliției s-au reunit în ședință, în această dimineață, la Guvern. La finalul acesteia, Nicolae Ciucă a anunțat că nu își va depune mandatul și că urmează să-și asume în continuare funcția de premier al României. Rotativa se amână, așadar, până la încheierea protestelor.

Declarații Nicolae Ciucă:

Am reusit sa depasim aceste crize succesive si suprapuse. Am trecut prin toate asumandu-ne cu responsabilitate si identificand solutii impreuna cu dvs. pentru aceste perobleme.

Guvernul pe care il conduc are o sustinere politica, parlamentara consolidata. Am cazut de acord ca singura sansa pentru noi sa depasim problemele este sa realizam o coalitie stabila, puternica. Prin aceasta stabilitate politica, am putut gestiona criza energetica, am gestionat efectele inflatiei.

Consider ca toate aceste masuri ne-au asigurat si cresterea economica.

Am considerat ca, prin investitii, putem asigura cresterea economica.

Am stabilit la nivel politic ca la jumatatea perioadei pana la alegerile de anul viitor trebuie sa facem in asa fel incat sa continuam sa asiguram coerenta stabilitatii politice si la jumatatea perioadei sa-mi depun mandatul care sa fie preluat de Marcel Ciolacu. Azi ar fi trebuit sa-mi depun mandatul, in conditii in care situatia se mentinea la un anumit echilibru. Tinand cont ca pana acum am gasit solutii, nu am dat inapoi in fata responsabilitatii, dupa discutiile din coalitie de aseara si de azi dimineata, am decis sa continuam dialogul cu sindicatele din invatamant, astfel incat sa gasim solutii pentru problemele indreptatite si sa facem in asa fel incat, pe baza ratiunii, imoreuna cu ei, sa gasim solutii. Dar solutiile nu se pot rezolva cu o singura decizie.

Suntem constienti de nevoia de a ridica nivelul de salarizare a cadrelor didactice la nivelul de recunoastere pentru ceea ce inseamna haina de profesor in Romania. Ne dorim cu totii ca viitorul tarii sa aiba predictibitate. Toate acestea se fac nu doar prin alocarea de resurse, ci si prin asigurarea unui cadru cat mai complet si cat mai bine asezat. In acest moment, facand apel la ratiunea cadrelor didactice, nu ne putem asuma ca, printr-o masura unidirectionala, sa slabim bugetul. Vom continua sa mentinem dialogul cu sindicatele.

Masurile pe care le-am luat si pe care le-am prezentat au fost indreptate doar in directia de a le demonstra ca tot ceea ce spunem ne asumam.

Am avut discutii pana aseara tarziu, ne-am revazut azi si am convenit ca pana la solutionarea acestor probleme sa nu-mi depun mandatul si sa-mi asum responsabilitatea functiei de premier in continuare. Sper ca intr-o perioada de timp cat mai scurta sa putem pune in aplicare planul de rocada la nivelul Coalitiei.

Marcel Ciolacu:

Aceasta guvernare, de fapt si de drept, nu e doar despre stabilitatea, ci si despre asumare.

Inaintea discutiilor politice, trebuie sa ne asumam impreuna rezolvarea problemelor majore din societate. Consider ca decizia luata de noi trei este una corecta, ne-o asumam impreuna. Impreuna o sa continuam. Urmeaza ca tot impreuna sa gasim calendarul cel mai bun ca sa se faca rotatia.

Kelemen Hunor:

Cand am format Coalitia, stiam ca trecem printr-o perioada dificila. Ne-am asumat impreuna. Sunt convins ca este nevoie de a intari increderea in societate. Cunoastem problemele societatii si ne-am asumat sa le rezolvam.

Problemele din invatamant pot fi rezolvate. Rezolvarea trebuie sa fie etapizata si ea este in mana Guvernului.

Aseara am decis impreuna sa continuam aceasta formula si sa dam raspuns asa cum doreste societatea si asa cum ne-am asumat in programul de guvernare.

La ora 9:00, la Guvern începe o ședință de urgență. La ședință participă și Marcel Ciolacu.

Astăzi, premierul Nicolae Ciucă ar fi trebuit să își depună mandatul! Rotativa stă sub semnl întrebării însă.

Până la finalizarea protestelor profesorilor, schimbul de putere a fost lăsat deoparte, după mesajul tranșant al lui Klaus Iohannis, care a cerut explicit ca rotativa să aibă loc abia după rezolvarea problemelor sociale.

Klaus Iohannis a declarat că nu e important dacă rocada se face peste o săptămână sau două. Important, în acest moment, este să avem o procedură clară și, cel mai important, stabilitate.

Președintele a confirmat că a avut o discuție cu liberalii în care le-a cerut „să trateze negocierile din coaliție și cu greviștii cu toată seriozitatea”.

Reamintim că aproximativ 15.000 de oameni au participat, joi, la mitingul profesorilor. Liderii sindicatelor din învățământ au anunțat că greva generală din școli continuă, iar marți va fi organizat un nou protest cu mii de oameni, de data aceasta la Cotroceni.