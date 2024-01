Rareș Bogdan: În PNL nu sunt aripi și aripioare, suntem toți în spatele lui Nicolae Ciucă și-l vom duce la Palatul Cotroceni

Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, a declarat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că în interiorul PNL nu există mai multe tabere, ci toți liderii de partid îl susțin pe Nicolae Ciucă, în cursa pentru Palatul Cotroceni. De altfel, Bogdan a afirmat că nu are nicio îndoială că Ciucă va fi viitorul șef al statului. Pe de altă parte, liderul PNL a opinat că atacurile lui Mihai Tudose la adresa lui Nicolae Ciucă n-ar avea susținere în PSD.

CIUCĂ NU ESTE POLICITIAN DE PROFESIE, DAR ĂSTA E UN AVANTAJ ȘI MULȚI SUNT DERANJAȚI

Întrebat despre recentele atacuri ale lui Mihai Tudose, șeful de campanie al lui Marcel Ciolacu, la adresa liderului PNL Nicolae Ciucă, Rareș Bogdan a afirmat că „nu crede că acesta este împărtășit de PSD, mai degrabă cred că este o presiune în interiorul partidului la adresa lui Marcel Ciolacu.”

„Noi când am vorbit despre Mihai Ciucă drept candidatul PNL la președinție am făcut-o în cunoștință de cauză, iar faptul că nu și-a frecat costumele de băncile Parlamentului nu știu câte mandate (…) cred că este un avantaj, Dacă ne uităm la politicienii actuali, ar trebui să vedem și ce meserii au, pentru că unii nu au. Domnul Ciucă are o carieră, este militar cu o vastă experiență, la nivel înalt, atât în teatrele de operațiuni, cât și funcțiile de conducere din Armata Română, nu este de profesie politician. Probabil că bunul-simț și echilibrul de care dă dovadă îi deranjează pe unii și pe alți, inclusiv din actuala Coaliție. Mihai Tudose, cu tot respectul pe care i-l port, pentru că suntem colegi in Parlamentul European și probabil vom mai fi, nu știu cât câștigă din acest atac,” a afirmat Rareș Bogdan.

DIFERENȚA ÎNTRE PNL ȘI PSD ESTE CĂ NOI PUTEM GUVERNA CU ALȚII, EI NU

Europarlamentarul a mai precizat că strategia PNL este să nu intre în polemici, nici în interiorul Coaliției, nici în afară, ci să le arate alegătorilor realizările guvernărilor liberale și crede că „acestea se vor dovedi atuurile pe care PNL le are în acest an electoral”. PNL; nu există decât o tabără, nu există aripi sau aripioare, suntem toți în spatele liderului nostru Nicolae Ciucă și o să-l ducem spre Palatul Cotroceni, vom avea un scor excepțional la alegerile europarlamentare și vom fi marea surpriză a acestor alegeri, spre deosebire de ceea ce ne cântă unii sau alții prin presă sau prin sondaje, pentru că forța reprezentanților noștri în teritoriu și capacitatea noastră de mobilizare sunt suficiente pentru a le dovedi românilor de pe PNL este partidul garant al drumului european. Una dintre marile diferențe dintre PNL și PSD este că noi putem guverna și cu alții, pe când ei nu pot,” a mai afirmat Rareș Bogdan, în direct la Realitatea Plus.

