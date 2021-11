Mii de elevi, profesori și părinți sunt, astăzi, cu ochii sunt ațintiți asupra Ministerului Educației, și asta deoarece ministrul interimar Sorin Cîmpeanu urmează să anunţe modul în care vor funcţiona şcolile începând de luni, 8 noiembrie, anun'[ Realitatea.net

Cu doar o zi în urmă, Sorin Cîmpeanu afirma că pragul de vaccinare în rândul personalului didactic, astfel încât şcolile să funcţioneze cu prezenţă fizică, ar putea fi de 60%.

Ministrul interimar al Educației spunea și că la nivelul învăţământului preuniversitar rata de vaccinare a ajuns la 66,5%, iar dacă se adaugă şi învăţământul superior, atunci rata de vaccinare depăşeşte 70%.

„Am constatat cu reală satisfacţie un progres excepţional în rândul vaccinării elevilor. În două zile am crescut de la 90.000 de elevi de 12 – 15 ani la aproape 96.000 şi în rândul elevilor de peste 16 ani am crescut de la 250.000 la 259.000 aproape. Sunt ultimele date din platforma de vaccinare. Am atins practic 30% vaccinarea elevilor. 54% dintre unităţile de învăţământ preuniversitar au rată de vaccinare de cel puţin 60%”, a declarat Sorin Cîmpeanu, joi seara, la un post TV.

Ministrul a precizat că sunt și școli cu rată mică de vaccinare: „Am văzut unităţi de învăţământ, şi îmi pare rău, cu rată de vaccinare de 12%, 27%. Am văzut Liceu Sanitar cu 36%, greu de înţeles. Am văzut, din păcate, o şcoală care a cerut în mod insistent, repetat şi argumentat prezenţă fizică şi are rată de vaccinare de 40%. Dacă vrem, haideţi să facem ceva”.