Noi informații apar din culisele privatizării Petrom. Gigi Becali a declarat la Realitatea PLUS că multe nereguli vor ieși la iveală dacă un fost ministru al Economiei va primi aprobarea duhovnicului pentru a vorbi.

Finanțatorul FCSB susține că există un fost ministru al Economiei care ar putea face lumină în tenebroasele subsoluri ale privatizării cele mai mari companii energetice din sud estul Europei.

„Bine că s-a întâmplat cu Schengen, ca să aflăm de toate hoțiile cu Petrom. Să veți rămâne blocați, o să vedeți. Când s-a privatizat am privat prin lege 51% plus acțiunea de aur, la acțiune a renunțat Tăriceanu. A mai bagat 20%, am pierdut. Dacă nu făceam astea, noi controlam acum Petrom și nu aveam problemă. Vor ieși multe lucruri la iveală, numai că trebuie să îl conving eu pe omul asta cu care am vorbit. Nu știu dacă vrea, a zis că vorbește cu duhovnicul, omul asta a fost om de economie, Iancu îl cheamă, să spună adevărul despre ce s-a întâmplat. Nu știe dacă vrea să zica adevărul că îi e teamă”, a spus Gigi Becali la Realitatea PLUS.