Ministrul Muncii, anunț despre a doua majorare de pensii din acest an: „Absolut toate pensiile din România vor fi recalculate”

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat că vine a doua majorare de pensii din acest an. Aceasta a mai spus că majorarea aplicată de la 1 ianuarie 2024 a decurs foarte bine și că toți pensionarii au primit banii la timp.

„În primul rând, așa cum am avut începând de la 1 ianuarie această majorare de când am plecat la acest drum important care și-a propus să aducă echitate pentru români, care deși au contribuit și muncit la fel au cuantum diferit al pensiei. Am reușit pe de o parte să scoatem acel 9,4%. Am reușit să fim gata cu noua lege pensiilor într-un timp foarte scurt care a permis publicarea în Monitorul Oficial pe 4 decembrie și vedem că de la 1 ianuarie avem pensii majorate cu 13,8%.

Vedeți că se poate! Pensionarii care deja și-au primit banii, inclusiv pe card pe data de 12 ianuarie, cei care nu ați primit, vă rugăm să ne spuneți. Tehnic vorbind banii au fost virați. Toți pensionarii care își primesc banii pe card trebuie deja să fi intrat în posesia lor”, a spus ministrul.