Pe fondul manifestărilor meteorologice periculoase, până la momentul actual, bilanțul evenimentelor la care au intervenit pompierii din Alba este urmatorul:

– arbore căzut pe carosabil in loc. Cugir pe DJ 704, în zona barajului Raul Mic(a intervenit SVSU Cugir pentru degajarea acestuia);

– 2 stâlpi căzuți pe carosabil la ieșirea din localitatea Măhăceni, pe DC86(a intervenit SVSU Unirea pentru degajarea acestora de pe carosabil);

– 1 accident rutier în zona 3 poduri, 1 auto implicat, o persoană conștientă, neîncarcerată(a intervenit Detașamentul de pompieri Alba Iulia cu 1 ASAS pentru asigurarea măsurilor PSI);

– autoturism blocat pe DJ107, între Hăpria și Straja (a intervenit un echipaj de la Drumurile Județene);

– autoturism blocat pe drumul forestier de la Perla Martiniei către Vad intervine SVSU Sugag cu un utilaj de dezăpezire pentru deblocare drum. În autoturism se află 6 adulți și un copil. Fără probleme medicale;

– arbore căzut pe DN 67 C între Șureanu și Șugag. Circulația blocată pe ambele sensuri. Intervin cei de la Drumurile Naționale pentru deblocare carosabil;

– Autostrada A1, între localitățile Boița și Cunța este în continuare închisă circulației pe ambele sensuri din cauza ninsorii și a viscolului.

Electrica a informat că pe timpul nopții au înregistrat defecțiuni la 7,8 linii de transport energie electrica, 2 posturi transformare in zona Blaj, 21 posturi de transformare in zona Băița-Vârtop (372 abonati nealimentați) și 39 posturi de transformare în zona Sebeș, (3462 abonați nealimentați).

Pe perioada de valabilitate a CODULUI PORTOCALIU la nivelul ISU Alba a fost activată grupa operativă, iar la nivelul subunităților subordonate au fost prealertat tot personalul pentru a fi în măsură să intervină în cazul manifestării unor fenomene meteorologice periculoase.

ISU Alba

Sursa: Realitatea de Alba