Marcel Ciolacu, anunțul momentului despre creșterea pensiilor în 2024 – De unde se iau banii și când sunt desființate pensiile speciale

Premierul Marcel Ciolacu, anunțul momentului despre pensii în exclusivitate la Realitatea PLUS. Acesta a confirmat că pensiile vor crește de două ori în 2024 și că banii îi va lua tot din taxe și impozite, la Culisele puterii.

„Am promis că mut jalonul cu pensiile, marea problemă cu 9,4%, cu toate că vor fi discuții, că se închid 98% din inechități, 2 la sută nu se închid. Că mă voi implica să închid odată capitolul cu pensiile speciale să vedem deciziile CCR. Nu putem discuta de 10 ani să discutăm de aceste pensii, cineva trebuie să-și asume acest jalon. Pentru că altfel pierdeam 1,7 miliarde de euro. Nu cred că-și permitea cineva, ar fi dus direct la demisia primului ministru și la ruperea coaliției.

Am convenit toate aceste lucruri și, după cum se vede, am luat deciziile corecte și le-am și închis. Nu mai avem 9,4. Pensiile, până în 2070, trebuiau să se încadreze în 9,4. Am venit cu o lege sustenabilă, se măresc de două ori, se impune indicele de inflație 13,8%, media pe anul trecut. Același lucru s-a făcut și de primul ministru Nicolae Ciucă.

Atunci a ieșit președintele României.

De unde să iau bani de pensii?

De ce nu au luat măsuri?

Eu am preluat un guvern și m-am dus la Bruxelles, să nu credeți că nu au cifrele, am preluat un guvern cu un deficit de 7,8%. Vă spun că voi închide cu deficitul convenit cu Comisia. Mai mult, investițiile vor depăși deficitul, deficitul se regăsea în consum, în pensii.

Am venit cu măsuri fiscale, nu am mărit nicio taxă fără nicio taxă”, a declarrat premierul Marcel Ciolacu, la Culisele puterii.

